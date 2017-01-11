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11.01.2017
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Как наркозависимые нашли подход к местным властям

Почему чиновники обращаются к наркозависимым людям за помощью, и против чего объединились бывшие представители группы риска.

– Иногда возникает чувство, что министры и представители МВД гораздо толерантнее «обычных» людей, – рассказывает о своем опыте в прошлом потребитель инъекционных наркотиков Сергей Крыжевич. – В последнее время чиновники часто звонят, чтобы проконсультироваться, как сделать профилактику более эффективной.

Сергей Крыжевич. Фото: Екатерина Парфенюк

Моему собеседнику есть что рассказать. Вот только о какой-то части своей жизни он говорит совсем мало.

Пациентом программы заместительной терапии метадоном (ЗТМ) Сергей стал еще восемь лет назад. Он был одним из первых участников этой программы в Минске. А до этого 20 лет употреблял наркотики и несколько раз безуспешно пытался вылечиться от этой зависимости при помощи реабилитации. Именно для таких людей и создавалась программа заместительной терапии метадоном в Минске еще в 2009 году.

Она давно показала свою эффективность, но для человека, который не в теме, как правило, не совсем понятен такой вид лечения. Заместительная терапия метадоном входит в систему мероприятий программы снижения вреда – подхода, где от наркозависимого человека не требуют в один день оказаться от наркотика, а помогают поэтапно выходить из зависимости с уменьшением вредных последствий для собственного здоровья.

Именно чтобы рассказывать об этом виде лечения тем, кто «не в теме», в рамках проекта «Снижение вреда работает – обеспечьте финансирование» специалисты общественной организации «Позитивное движение» создали фотовыставку «Мост в будущее».

Фотографии показывают путь наркозависимой девушки – рождение в «благополучной» семье, начало употребления наркотиков, волонтерство в общественной организации, выход из зависимости благодаря заместительной терапии метадоном, общение с чиновниками о современных методах профилактики наркопотребления и ВИЧ-инфекции.

Фотовыставка «Мост в будущее» изменяет отношение к людям. Фото: Екатерина Парфенюк

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