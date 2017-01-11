Минчанка ищет незнакомца, который украл у ее сына новогодний подарок

С необычной просьбой в редакцию портала TUT.BY обратилась минчанка Елена Приставко: она хочет найти незнакомца, который украл у ее сына праздник

3 января мальчик принимал участие в футбольном турнире и на время оставил в зале свой подарок к Новому году; отличный кожаный мяч. Его решил прихватить незнакомец: сначала исполнил с ним несколько трюков, а потом забросил в багажник своего внедорожника и уехал. Есть подозрения, что мужчина делает так не впервые.

Скриншот видео, предоставленного Еленой Приставко

Все произошло 3 января во время детско-юношеского турнира DinamoCup в минском Футбольном манеже на проспекте Победителей. Там соревновались команды со всей Беларуси возрастными группами от 7 до 9 лет.

Сын Елены Приставко, 9-летний Константин, взял с собой новогодний подарок — новый кожаный мяч марки Raumi с сине-красными полосками, такой редко где встретишь.

В день открытия турнира мой ребенок, как и все дети, пришел туда с новым мячом. Его подарил Дедушка Мороз — счастью не было предела. Недешевый подарок, честно скажу, мяч абсолютно новый. Началась игра, сын отбросил его в сторону. После заметили пропажу: обошли весь манеж; у сына уже слезы; украли!

Женщина обратилась к работникам манежа и те посмотрели записи с камер наблюдения. По видео отследили, кто предположительно прихватил чужую игрушку, и даже смонтировали ролик. Мужчина припарковал свой внедорожник (вероятно, марки Great Wall) примерно в 12.33, а уехал в 15.35.

Свою помощь предлагали также в соседнем центре «Мир фитнеса, но увы, и там на видео номер машины неразличим.

Мужчина очень хорошо одет, на очень хорошем автомобиле. Еще стоял с нашим мячом, баловался: подбросил его, на пальце и вокруг себя крутил! А потом за пазуху спрятал и вынес из манежа. Идет такой счастливый. У меня просто нет слов! Черт с ним, с мячом — купили новый. Но три дня ребенок был в истерике», — рассказывает Елена Приставко.

Вскоре она обратилась в милицию; заявила о краже участковому из Центрального района Минска. Сетует, что сначала заявление брали неохотно: мол, не видны номера машины.

Но я возразила: на проспекте Победителей есть очень хорошая видеофиксация — там ездит наш президент [рядом Дворец Независимости]; рассказывает минчанка.

Сегодня, говорит собеседница, с ней связались из РУВД: намерены изъять записи с камер видеофиксации на проспекте.

Все бы ничего, но 8 января на другом турнире история повторилась. Похожий человек (точно сказать тяжело — из-за морозов был одет чуть иначе) снова забрал мяч ребенка из манежа. По словам Елены, отец того мальчика отказался писать заявление в милицию, мол, пусть вор задавится.

Если и не найдем, так пусть об этом узнают. Как у ребенка можно красть? И какая тогда была игра в футбол, конечно, мы все проиграли!

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