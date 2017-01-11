Экономист о льняных потугах властей: «Мы бы ужаснулись этим цифрам»

История с возрождением льняной отрасли давно напоминает латиноамериканский сериал. Кажется, белорусов ждет его продолжение.

Сложно даже подсчитать, сколько раз за время своего президентства Александр Лукашенко заводил разговор о возрождении льняной отрасли. Борьбу за лен руководитель страны начал еще в 2003 году. В 2010 году он пришел к выводу, что отрасль, несмотря на всю поддержку, «осталась в каменном веке».

В последующие годы, несмотря на пресловутую модернизацию, особых успехов на льняной ниве достигнуто не было.

И вот в январе 2017 года на знакомую до боли тему заговорил премьер Андрей Кобяков. По его мнению, использование потенциала льняного подкомплекса может внести «существенный вклад в экономику страны за счет возрастающего спроса на льняную продукцию на внешнем рынке».

Превратится ли убыточный белорусский лен в золотую жилу?

– Те проблемы, которые есть с реализацией многих государственных программ, присуща и льняной отрасли, – замечает в экспресс-комментарии «Салідарнасці» экономист «Либерального клуба» Антон Болточко. – Это плохая исполнительная дисциплина, это низкая мотивация, которая существует в нынешней системе с точки зрения управления государственной собственностью.

По мнению собеседника, спасти белорусский лен сегодня не способна даже приватизация ряда крупных предприятий.

– Даже если приватизировать Оршанский льнокомбинат, то не факт, что в существующих условиях этот актив будет управляться лучше, – считает он. – Даже если пригласить топ-менеджера высокого уровня из-за рубежа, в тех условиях, которые созданы в Беларуси, любому собственнику будет трудно добиться высоких результатов. Здесь нужен комплексный подход.

В то же время эксперт высоко оценивает потенциал этой отрасли, как и многих других в Беларуси. Вопрос – в способах реализации этого потенциала.

– Мы прекрасно знаем, что в некоторых странах, например, молочная продукция и сельхозпродукция в общем дают в разы больше валютной выручки по экспорту, чем вся обрабатывающая промышленность в Беларуси. Льняная отрасль в Беларуси также может успешно развиваться, но не при существующей модели. Если бы мы имели доступ к полным данным об эффективности использования средств, потраченных на эту отрасль за десять лет, то мы бы ужаснулись этим цифрам, – уверен Антон Болточко.