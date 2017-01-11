В Беларуси запретят вклады в иностранной валюте?

Радикальное предложение по дедолларизации экономики появилось в журнале Нацбанка «Банкаўскі веснік».

Оно содержится в статье трех авторов, заместителя директора Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития Михаила Демиденко, экономиста ЕАБР Алексея Кузнецова и Натальи Мирончик.

Рекомендуется «постепенно по мере финансовой стабилизации перейти к системе гарантированного возмещения вкладов в ограниченных пределах, то есть только для вкладов в национальной валюте».

Напомним, что с 1 апреля 2016 года в Беларуси стали облагаться подоходным налогом доходы от вкладов в белорусских рублях и валюте.