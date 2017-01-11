Алексиевич демонстративно вышла из Русского ПЕН-центра

Из Русского ПЕН-центра в конце декабря 2016 года исключили журналиста Сергей Пархоменко. Это вызвало возмущение ряда писателей и литераторов. Среди тех, кто демонстративно вышел из организации, оказалась Светлана Алексиевич.

«Дело в том, что попираются все идеалы основателей ПЕНа. Конфликт с Пархоменко произошел из-за того, что не раз уже Русский ПЕН отказывается подписывать письма в защиту тех, кто страдает от путинской власти, — рассказала «Нашей Ниве» Светлана Алексиевич.

— И вот теперь конкретно был случай с отбывающим срок режиссером Сенцовым… Снова ПЕН декларировал, что это не дело писателей — кого-то защищать, что-то отстаивать, дело писателей сидеть тихонько и писать — то есть, честно сказав, облизывать сапоги власти… Могу сказать так: нечто подобное с писателями было в сталинские времена — когда настолько робко себя вели писатели, писательские организации. Но Путин уйдет, а эта страница останется в истории ПЕНа».

Светлана Алексиевич остается в рядах Белорусского ПЕН-центра. Напомним также, что в прошлом году она стала почетным членом Белорусской ассоциации журналистов.