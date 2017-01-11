Усыпляли и насиловали девушек – шокирующее дело на Витебщине

Следственный комитет расследует уголовное дело по подозрению двух жителей Полоцка и Новополоцка в убийстве в 2012 году несовершеннолетней девушки. Выяснилось, что они могут быть причастны еще к ряду изнасилований.

Мужчины средних лет, вдвоем или в одиночку, в ходе переписки с девушками в интернете либо общения на улицах города предлагали продолжить знакомство и угощали различными напитками (как спиртными, так и безалкогольными), сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В напитки было подмешано снотворное вещество. После потери жертвами сознания мужчины совершали с ними действия сексуального характера и (или) похищали материальные ценности.

Из сообщения Следственного комитета можно сделать вывод, что подобные преступления совершались на территории Витебской (в частности в Полоцке и Новополоцке) и Минской областей в 2008-2017 г.г.

Граждан, которым что-либо известно о преступлениях, просят позвонить по номерам: 8(017) 389-50-02, 389-52-95, 8(0212) 60-86-82, 8(029) 699-01-49, 8(029) 711-35-82.