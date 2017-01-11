Ну и ну! Кого обвинили в срыве договоренностей между Лукашенко и Си Цзиньпином

Стало известно, кто виновен в срыве реализации проекта на $ 100 млн в китайско-белорусском парке «Великий камень».
В сентябре 2015 года вице-премьер Анатолий Калинин поучаствовал в торжественной закладке первого камня в основу нового завода – компания «Цзюй Синь Солод Технология» собиралась перерабатывать в Беларуси продукты ячменя.
– Это итог договоренностей между президентом Беларуси Александром Лукашенко и председателем КНР Си Цзиньпином, — заявил Калинин.
Спустя полтора года первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев рассказал TUT.BY, что договор с «Цзюй Синь Солод Технология «был расторгнут «по соглашению сторон, без взаимных претензий» в конце декабря 2016 года.
– Экспертами был сделан вывод, что предложенная технология не гарантирует отсутствия повышенного скопления птиц, а значит, может влиять на безопасность полетов самолетов в Национальном аэропорту Минск, – заявил Кирилл Коротеев.
Фото с сайта wildfrontier.ru
Если верить чиновнику, напрашивается неожиданный вывод: договоренности между сверхдержавой и одной маленькой, но гордой страной сорвал полевой жаворонок…