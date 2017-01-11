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Общество
11.01.2017
Евгений Федоров
Белорусы – коммунальщикам: «Такая статистика – это плевок в лицо народу»

Байнет возмутился предложению сравнить белорусские жировки с польскими и литовскими.

Государственный портал коммунальной грамотности населения gkx.by опубликовал информацию, которая показывает разницу между расходами домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг в Беларуси, России, Украине, Литве и Польше.

На фоне соседних стран, исходя из опубликованной статистики, Беларусь выглядит в выигрышном свете. Например, в среднем на жировку белорусы тратят около 11% зарплаты, поляки – 25%, а литовцы – 35%.

Белорусские интернет-пользователи такую информацию восприняли неоднозначно. Предлагаем избранное с дискуссионной площадки talks.by.

«Значит, скоро увидим новость, что коммуналку поднимают…».

«Если в Беларуси нужно будет отдавать 35% за коммуналку, то не хватит денег на еду…».

«В Литве тратят на коммунальные услуги 35%, на еду 20-25%, итого 40-45% дохода остается в свободном распоряжении. У нас на коммуналку тратят 11%, а на еду 80-90%. Итого остается от 1 до 9%. Вот и вся арифметика».

«Интересно, сколько поляки и литовцы платят за допуск к движению, за отсутствие нормальной работы и необходимость платить налог на тунеядство?».

«За декабрь платила за коммунальные услуги 80 рублей, живем в малосемейке, в городе областного значения. При зарплате 290 рублей».

«Реальные цифры одной семьи с Германии. Оплата коммуналки 700-800€, оплата кредита на жилье 750€, оплата еды (в месяц на семью 4 человека) 300€. Зарплата 3000-3200€ на руки. И это на одного работающего (пособие на детей не буду озвучивать)».

«В Киеве платят мои знакомые за квартиру с консьержем 60 $ площадь 60 м. кв., зарплата средняя 250 $. Цены ниже на продукты на 25%. И при том, что в Украине идет война!».

«А сколько процентов на коммуналку тратят пенсионеры? Побоялись привести такие данные?».

«Такая статистика – плевок в лицо народу».

«Хорошая попытка, ЖКХ, но - нет».

Отметим, что, согласно прогнозу УП «Минскводоканал», жители Минска уже в 2017 году будут возмещать около 75% расходов на воду.

 
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