Молодому белорусу дали 70 тысяч евро на «волшебный шар»

19-летний гомельчанин рассказал Радыё Свабода, как его инновационный проект стал популярен на платформе Kickstarter.

В ноябре-декабре 2016 года на Kickstarter прошел успешный сбор денег на проект HandEnergy: генератор в форме шара, который позволяет зарядить телефон, плеер или другое устройство. Чтобы шар набрал энергию, его нужно просто покрутить в руке. На проект собрано 71 333 евро при необходимых 50 тысячах.

HandEnergy создал 19-летний Михаил Вес родом из Гомеля.

Он рассказал, что для полной зарядки смартфона со средней батареей в 2000 мАч, который заряжается от розетки два часа, придется крутить HandEnergy около 2 часов 24 минут (если одновременно крутить шар и заряжать телефон, время зарядки увеличивается на 30%).

Изобретатель говорит, что большую часть работы делал сам: конструирование, маркетинг, дизайн. Но отмечает, что во всех сферах ему помогали друзья: один в маркетинге и ведении соцсетей, второй в съемках видео, третья в режиссуре видео, четвертый в фотографиях, пятый в написании текстов на английском, шестая в дизайне… Теперь есть команда проекта, которая работает из расчета на массовое производство HandEnergy.

Собранных на Kickstarter десятков тысяч евро хватит только на тестовую партию устройств.

Однако Михаил не имеет планов эмигрировать на Запад: «Я живу в Беларуси и пока тут собираюсь остаться. И мы хотим сделать маленький заводик в Беларуси!»