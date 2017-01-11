Девушка побила охранника «Евроопта» в Гродно

Против нее возбудили уголовное дело.

О происшествии с участием двух девушек 1995-го и 1997-го годов рождения сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома. Одна из них уже привлекалась к административной ответственности за воровство.

– Другая всегда была рядом, но проявила себя лишь в последний раз, когда охранник торгового объекта почуял что-то неладное и остановил девушку. Осознавая, что подругу в очередной раз ждут неприятности и в целях воспрепятствования ее задержания, “амазонка” набросилась на “секьюрити” и нанесла ему два удара рукой и ногой по голове, – рассказали в милиции.

Гродненский сайт s13.ru сообщает, что инцидент произошел в «Евроопте».

Против напавшей на охранника девушки возбудили уголовное дело по ч.1 ст.366 УК («Насилие либо угроза в отношении должностного лица»).