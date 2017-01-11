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11.01.2017
Павел Рос
Три вещи, которые точно поразят иностранного туриста в Беларуси

Объявленный безвизовый режим, кажется, застал многих врасплох, заставив задуматься – а чем, собственно, мы можем удивить дорогих гостей из далеких стран?

Старинными замками и архитектурой европейцев и американцев, пожалуй, не впечатлишь. Пресловутые агроусадьбы с национальной кухней и колоритом – это хорошо, но мало. В остатке имеем суровую белорусскую действительность, которая большинству местных жителей кажется привычной, однако заезжих иностранцев вполне может поразить и даже шокировать.

О чем идет речь?

Опасные фотографии

Пожалуй, сложнее всего будет объяснить иностранному туристу, приехавшему в Минск, что фотографировать здесь можно отнюдь не все. Еще не успел забыться случай, когда фотограф Дмитрий Ласько был задержан за съемку здания Академии наук. Тогда бдительные охранники объяснили это тем, что «снимать административные здания в Беларуси запрещено».

Позже в Ивье туристы оказались в неловкой ситуации из-за того, что они просто решили сфотографировать местный ЗАГС.

Страшно подумать, что же случится, если наивные иностранцы попытаются устроить фотосессию на фоне известного желтого здания с колоннами в центре Минска, или, не дай бог, возле Администрации президента.

«Дружелюбные» милиционеры

Путешественники из Европы давно привыкли, что сотрудники полиции – это не только служители правопорядка, но и по совместительству работники туристической сферы.

Вспоминается случай, когда приехавшая в Минск английская сборная по футболу привезла с собой группу полисменов – в котелках и при полном параде. Англичане, не забывая выполнять свои прямые обязанности, еще и находили время, чтобы сфотографироваться или с улыбкой ответить на вопросы любопытных белорусов.

Фото: английские полицейские

Интересно, что произойдет, если туристы захотят пообщаться с прогуливающимся по минским улицам нарядом ОМОНа?

Сфера обслуживания

С этим, пожалуй, придется столкнуться каждому иностранцу, приезжающему в Беларусь. И дело здесь не в том, что белорусский персонал различных кафе, магазинов и заведений сферы услуг чаще всего не говорит по-английски. Речь о культуре общения с клиентами в целом.

На ум приходит показательная история, опубликованная в одном из белорусских СМИ и получившая популярность в социальных сетях.

В ней один из азиатских туристов, впервые приехавший в Беларусь, решил поделиться впечатлениями об увиденном. Он рассказал, что был совершенно поражен, когда в белорусской гостинице его никто не встретил на входе, чтобы помочь донести вещи. Администратор отеля, вместо того, чтобы извиниться, напротив, сделала ему выговор в резкой форме, предложив донести свои вещи самостоятельно да еще и без лифта, который не работал.

– Это просто немыслимо, – добавил он. – Но вы только, пожалуйста, ничего здесь не меняйте. Пусть все будет, как есть – потому что такого не увидишь больше нигде в мире.

«Лукашенко демонстрирует свой характер». Российские СМИ – об отмене Минском виз

 
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