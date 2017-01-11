«Савушкин» отказался от денег активистов и получил новую порцию критики

«Савушкин продукт» отказался от денег на перевод упаковки на белорусский язык. И заработал новую порцию критики.

Компания, которая посчитала необязательным присутствие белорусского языка в описании на упаковках своих товаров, некоторое время предпочитала отмалчиваться – и никак не реагировала на волну критики в соцсетях.

Однако после того, как неравнодушные белорусы начали собирать деньги, чтобы помочь производителю нанять «лицензированного переводчика», пиарщики молочного гиганта были вынуждены дать ответ. Позицию предприятия в комментарии marketing.by пояснила заместитель гендиректора по связям с общественностью Елена Бабкина:

– Размова пра беларускую мову на ўпакоўцы ўзнікла для нашага прадпрыемства ўпершыню. Улічваючы тое, што кампанія працуе на шырокую грамадскасць, трэба разумець – асноўная маса беларусаў размаўляе, чытае і піша не на беларускай мове, а на рускай мове. Не трэба далёка хадзіць: выйдзіце на вуліцу і паслухайце, на якой мове размаўляюць людзі. Так, на рускай. Вось і адказ на ўсе пытанні. Таму і надпісы на ўпакоўцы — на рускай мове: каб пакупнік мог прачытаць і правільна зразумець, што за прадукт ён купляе і што ўваходзіць у яго склад.

Комментируя инициативу о сборе средств, которую организовали пользователей соцсетей, представитель компании заявила, что «им эти деньги не нужны». Таким объяснением «Савушкин продукт» вызвал дополнительную порцию гневных комментариев.

– Нам гэтыя грошы не патрэбны... Ды не вам гэтыя грошы, а мове нашай, краіне, каб потым не заяўлялі, што выйдзі на вуліцу, глянь на сяло, па-руску размаўляюць усе, таму клалі мы на вас з вашай мовай, – написал у себя в Фейсбуке один из организаторов сбора средств Александр Лапко. – Зборам грошай беларусы паказалі, што яны гатовыя плацiць за мову! Бізнэс мусіць, як воўк кідацца на гэткія сігналы... Дык адкуль тады ўзяцца беларускай мове ў грамадстве, калі мэнэджмент малочнага гіганта публічна грэбуе ёю? Трэба стымуляваць яе выкарыстанне. Не выганяючы рускую, але ствараючы сапраўды роўныя ўмовы.