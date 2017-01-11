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Лица
11.01.2017
Футболист рассказал об особенностях белорусов, китайцев, греков и других наций

33-летний белорусский форвард Вячеслав Глеб за свою карьеру поиграл во многих клубах и странах.

Футболист рассказал «Прессболу» о национальных особенностях разных народов:

— Китайцы добрые, но бесцеремонные люди. Допустим, ловлю такси в дождь — стою первым в очереди. Подъезжает машинка, и они просто залезают в нее мимо тебя, как ни в чем не бывало...

Когда я все понял, начал их быстренько вышвыривать. Они тоже все поняли — и жизнь наладилась.

— Ты же китайским не владеешь — в отличие от немецкого.

— Когда китайцы видели выражение моего лица, перевод не требовался...

Немцы — это педанты: дисциплина, распорядок. Скажем так, не сильно любвеобильные — сложилось ощущение, что они не могут позволить себе проявлять чувства, как славяне. На первом месте работа и карьера, а романтики мало — это точно. У нас же людьми часто движет любовь, причем во всех сферах.

— Швейцарцы не особо отличаются от немцев?

— Отличаются. Считают себя какой-то исключительной нацией — я бы даже сказал, немного офигевшей. По-доброму с ними спорил: ребятки, вы такие крутые? Да вам просто повезло, что мировые войны обошли Швейцарию стороной. Это счастье, конечно. Но в противном случае вы так не разговаривали бы.

— Греки?

— О, прикольные ребята! Но работать вообще не хотят. Деловые такие: мол, мы на протяжении тысячелетий уже столько дали всему миру, что пусть теперь он поработает на нас. Любимое занятие грека — сидеть в кафе, ничего не делать и пить холодный кофе. Большими стаканами...

Мы [белорусы] чересчур никуда не спешим. Даже если брать исторически, у нас хороший народ с серьезным стержнем. Но раньше, как мне кажется, этот стержень был сильнее. А теперь мы какие-то слишком «памяркоўныя»...

Канадский хоккеист: белорусы не живут, а выживают

 
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