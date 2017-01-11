Невзоров: сейчас борьба с курением – более доходный бизнес, чем табачный

Публицист Александр Невзоров в комментарии snob.ru – о разработках новых антитабачных программ.

– Нужно помнить, что у любого явления есть простая причина: у футбола, у войны, у проституции. Это всегда некая конъюнктура. Сейчас борьба с курением — это более доходный бизнес, чем табачный: продаются методички, электронные сигареты, у чиновников появляется возможность «выкусывать» деньги из бюджета страны под якобы благое дело.

Запрет курения и новые его витки — это новые траты на реализацию этого запрета, новые «распилы». Ситуация такая, что антитабачный бизнес «ломит» табачный, но потом, я думаю, табачный будет «ломить» антитабачный и все восстановится.