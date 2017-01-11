В Минздраве пояснили, как будут «сдавать» тунеядцев в налоговую

Минздрав разослал инструкцию в нижестоящие учреждения о реализации Декрета №3.

В письме сообщается, что государственные органы пришли к договоренности о необходимости «снятия социальной напряженности». В частности, исключения случаев предъявления необоснованных требований по уплате «налога на тунеядство» к гражданам, не имевшим места работы и перенесшим заболевания (травмы), а также к женщинам, состоявшим под медицинским наблюдением во время беременности, родов и в послеродовой период.

Минздрав поручил предоставлять таким гражданам выписки из меддокументов, а также эпикриза, подтверждающего конкретный период оказания медицинской помощи в стационарных условиях.

Вместе с тем Минздров поручил при поступлении запросов налоговых органов предоставлять им информацию о безработных «при наличии письменного согласия граждан».

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