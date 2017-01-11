Станет ли в белорусских школах меньше учителей-недоучек?

Чем обернется указ главы государства о новых правилах поступления?

В подписанном Александром Лукашенко указе о новых правилах поступления содержатся особые нововведения для выпускников педагогических классов. Теперь они будут поступать на педагогические специальности в вузы на дневную бюджетную форму обучения по результатам собеседования. Но после получения диплома их обязуют отработать по распределению 5 лет.

Почему государство пошло на такой шаг и к чему он приведет?

Уже более пяти лет педагогические вузы не добирают абитуриентов на бюджет, причем недобор увеличивается.

– По специальностям математика и физика количество мест для обучения сократилось, как минимум, в два раза, и все равно конкурса, по сути, нет, – отмечает репетитор Евгений Ливянт. – Новые льготы – поступление фактически без экзаменов – это просто следствие констатации печальной действительности.

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