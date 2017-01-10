Фотофакт: раненая рысь приползла за помощью к сельчанам на Витебщине

Животное с трудом передвигалось и жалобно мяукало.

Сейчас рысь спасают в Витебском зоопарке. Вот что рассказала БЕЛТА директор учреждения Ирина Орлова.

– Самке рыси около 8 месяцев. К нам ее привезли работники Городокской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Раненую и истощенную лесную кошку обнаружила утром жительница деревни Веремеевка во дворе своего дома. Животное с трудом передвигалось и жалобно мяукало.

Визуальный осмотр показал перелом задней лапки, другие повреждения установить пока трудно - рысь слишком слаба и обезвожена.

– Сейчас мы просто пытаемся восстановить ее организм с помощью ветврачей зоопарка. Только недавно рысь начала реагировать, тихо рычать. Чтобы не травмировать больше, оставили ее в моем кабинете. Дальше будем действовать в зависимости от состояния животного, - добавила Ирина Орлова.