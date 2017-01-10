«Лукашенко демонстрирует свой характер». Российские СМИ – об отмене Минском виз

Как российские СМИ отреагировали на введение Беларусью безвизового въезда для граждан Евросоюза и США.

Фото: Сергей Васильев / Коммерсантъ

«Ну, они ж с нами не договорились по цене на нефть»

Главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков посчитал шаг официального Минска политическим – в пику Москве. В эфире «Эха Москвы» он заявил:

― Ну, они ж с нами не договорились по цене на нефть. Я так понимаю, это главная новость вот этих новогодних праздников. Мы решили не снижать для них цену на нефть. Это обидно. Лукашенко не ездил в Петербург на встречу, вот как раз на встречу глав ЕАЭС. Они, по-моему, не подписали Таможенный новый кодекс. То есть он демонстрирует свой характер…

Получается, что на тех условиях, на которых мы до этого сотрудничали, мы не готовы сотрудничать. У нас свои большие проблемы, у нас проблемы с экономикой, у нас не хватает денег. Вот. И субсидировать белорусскую экономику просто так Путин, вероятно, больше не хочет…

И Запад начал к Беларуси относиться так, дифференцированно, считая, что с ними надо «помягше». Поэтому они сначала ввели много чиновников, санкции против чиновников, потом начали постепенно всё это дело отменять. И вот этот жест насчет безвизового режима, я думаю, что Батька показывает, что, в принципе, он с Западом может построить отношения лучше.

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«Шаг, предпринятый Лукашенко, является демонстративным»

Не исключено, что шаг, предпринятый Лукашенко в ситуации, когда в отношениях с Россией не все гладко, является демонстративным, сообщает «Коммерсантъ FM».

Такого мнения придерживается руководитель Центра политико-географических исследований Николай Петров: «Отношение к Белоруссии уже существенно иное в Евросоюзе. Она перестала фигурировать в качестве последней диктатуры в Европе. Здесь нет просто такого элементарного шантажа, есть попытка балансировать постоянно между Западом и Россией с тем, чтобы не зависеть всецело от кого-то одного, а получать выгоды с обеих сторон».

«Автомобильные пункты пропуска на гарнице с Беларусью контролируются ФСБ»

Не получат ли граждане третьих стран возможность беспрепятственно попадать на территорию России через автомобильные пункты пропуска, задается вопросом «Коммерсантъ FM». Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш пояснил, что де-факто эта проблема уже решена:

– По факту, с началом событий на Украине автомобильные пункты пропуска контролируются ФСБ России, и въезд свободный имеют только граждане Беларуси, граждане России. Паспортный контроль на автомобильных пунктах пропуска осуществляется, и технически, наверное, проблема решена.

Многие российские эксперты отмечают, что было бы проще и логичнее организовать для иностранцев отдельные пропускные пункты. По данным источников "Коммерсантъ FM", Москва с такой идеей уже выступала, однако Минск не торопится ее обсуждать.

Ведущая телеканала «Россия 24» отметила: «нет гарантии, что спящий агент ИГИЛ по прилету в Минск не арендует машину и за 7 часов не доедет до Москвы… Впрочем такое развитие событий из разряда форм-мажор».

«Последовательную стратегию Минска во взаимоотношениях с Россией и с Западом можно разглядеть с трудом»

Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Игорь Грецкий.

– Отношения между Москвой и Минском всегда зиждились на порочном алгоритме: дешевые энергоресурсы в обмен на лояльность. Как только дешевые ресурсы исчезают, тогда исчезает и лояльность, — сказал он.

Эксперт при этом отметил, что последовательную стратегию Минска во взаимоотношениях с Россией и с Западом «можно разглядеть с трудом».

– Внешняя политика Беларуси основана на тактических изменениях, поэтому смену погоды мы будем наблюдать очень часто, — считает Игорь Грецкий.

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