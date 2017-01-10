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Зачем Савченко опубликовала списки пленных на Донбассе?
Грузинская партия, основанная Саакашвили, на грани распада. Морозы и снегопады вызвали транспортный коллапс в Украине. Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время» с Сергеем Дорофеевым.
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