Зачем Савченко опубликовала списки пленных на Донбассе?

Грузинская партия, основанная Саакашвили, на грани распада. Морозы и снегопады вызвали транспортный коллапс в Украине. Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время» с Сергеем Дорофеевым.

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