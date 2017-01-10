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Политика
10.01.2017
Салiдарнасць
Лукашенко высказался о врагах независимой Беларуси

Это произошло на вручении премий «За духовное возрождение» и «Белорусский спортивный Олимп».

Александр Лукашенко заметил, что до сей поры находятся те, кто пытается представить белорусов людьми без роду и племени, сообщает его пресс-служба.

– Появление таких голосов совсем не случайно. Независимая Беларусь, живущая своим умом и трудом, не по душе многим, – сказал Александр Лукашенко.

Напомним, в конце 2016 года в Беларуси задержали несколько авторов российского шовинистического ресурса «Регнум». 

 
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