70%, 50% и 40%: насколько подорожали продукты за прошедший год

Инфляция в Беларуси приближается к единичному значению. О таких достижениях белорусам регулярно рапортуют представители власти. Однако по ряду товаров инфляция стремится к троичному значению.

В этом корреспонденты Телеграфа убедились на личном опыте, сравнив предновогодние закупки продуктами на сервисе e-dostavka, сделанные в последних числах декабря 2015 и 2016 годов.

Для сравнения мы отбирали товары исключительно одного производителя, одинаковых весовых и качественных характеристик. Всего было отобрано 20 товаров.

Больше всего за год подорожали драже «M&M's» с шоколадом (45 г) – на 72,6% (с 6200 до 10700 неденоминированных рублей), килограмм мандаринов – на 50,3% (с 19500 до 29300), а также квас «Хатні» спраўны (1,4 л) – на 46,5% (с 9900 до 14500).

Еще 13 товаров подорожали на 10-40%. Менее всего подорожало печенье «Choco Pie» Original (336 г) – на 7,5% и икра «Лососевая» зернистая (100) – на 2,9%.

При этом стоит отметить, что килограмм бананов подешевел на 5,1%, а репчатого лука – на 30,4%.

Ниже предлагаем ознакомиться с полным списком исследованных товаров: