Во время игры в русскую рулетку застрелился белорус

Трагедия с участием 36-летнего гражданина Беларуси произошла 9 января в деревне Тимонино Волоколамского района Московской области.

Его тело обнаружили с огнестрельным ранением головы.

– Получены сведения о том, что пострадавший получил ранение самостоятельно в результате неосторожного обращения с оружием, – сообщают в Следственном комитете РФ.

По информации телеканала РЕН ТВ, погибший приехал в гости к знакомому, и они выпивали. В какой-то момент белорус достал свой сигнальный револьвер, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Пару раз выстрелил в потолок, раскрутил барабан и предложил сыграть в русскую рулетку. А затем приставил ствол к виску.