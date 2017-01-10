Скандалы
Во время игры в русскую рулетку застрелился белорус
Трагедия с участием 36-летнего гражданина Беларуси произошла 9 января в деревне Тимонино Волоколамского района Московской области.
Его тело обнаружили с огнестрельным ранением головы.
– Получены сведения о том, что пострадавший получил ранение самостоятельно в результате неосторожного обращения с оружием, – сообщают в Следственном комитете РФ.
По информации телеканала РЕН ТВ, погибший приехал в гости к знакомому, и они выпивали. В какой-то момент белорус достал свой сигнальный револьвер, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Пару раз выстрелил в потолок, раскрутил барабан и предложил сыграть в русскую рулетку. А затем приставил ствол к виску.
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