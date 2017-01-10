«До лагерей еще дело не дошло, но все остальное в путинской России уже есть»

Аркадий Бабченко объяснил в Faceebook, что такое травля инакомыслящих в его стране.

Хотите знать, что такое травля инакомыслящих в путинской России? Сейчас я вам расскажу. На своем примере. Травили меня и раньше — но сейчас атака особенно сильная.

25 декабря разбился российский военно-транспортный самолет с военным ансамблем, летевшим выступать перед российскими летчиками в Сирии, бомбившими Алеппо. Я написал об этом пост в Фейсбуке. Нейтральный. В нем не было каких-то призывов или оскорблений. Я лишь напомнил, что российская армия бомбит Алеппо, не разбирая, где мирные, а где не мирные, что дети там гибнут десятками, что фотографии этих детских смертей облетели весь мир, что Россия — страна агрессор, аннексировавшая Крым, оккупировавшая часть Украины, начавшая там захватническую войну, приведшую к гибели как минимум десяти тысяч человек, а до этого оккупировавшая часть Грузии, и бомбившая города и в этой стране.

И я, после всех этих войн и смертей, испытываю от гибели представителей оккупационной армии только одно чувство — равнодушие.

Кому-то этот мой пост — не статья в газете, не телесюжет, просто пост в Фейсбуке! — показался недостаточно патриотичным.

И началось.

Первым выступил депутат Госдумы Виталий Милонов — известный гомофоб и мракобес, инициатор законов, ограничивающих права сексуальных меньшинств, лично участвующий в нападениях на представителей ЛГБТ. Он призвал лишить гражданства меня и Божену Рынску — еще одну журналистку, которая, как ему показалось, тоже написала пост с недостаточной степенью патриотизма — лишить гражданства, выслать из страны и конфисковать имущество.

Затем высказался сенатор Франц Клинцевич, призвавший разобраться с нами «по закону» и уверивший, что «реакция будет».

А дальше травля понеслась, как снежный ком.

Были привлечены все силы пропагандистской машины. Первый канал — самый могущественный государственный канал в России — призвал создать петицию за лишение нас гражданства и высылку из страны. За сутки эту петицию подписали сто тридцать тысяч человек. Другое пропагандистское агенство «Life» пошло на должностное преступление и при помощи службы приставов сделало мне фейковый административный штраф — якобы за неоплаченный проезд в автобусе — при том, что я ветеран боевых действий и у меня вообще бесплатный проезд. Это обычная практика в России, делается для того, чтобы закрыть человеку возможность покинуть страну за долги. Чтоб не сбежал, в общем.

Была придумана компьютерная игра в жанре beat’em up, где призывается «расправляться с врагами Родины при помощи собственных кулаков и сапог». Этих врагов «нужно будет бить, пока не загнутся». Бить, пока не загнется, призывают именно меня. Я — персонаж этой игры.

Пост Божены Рынски сейчас проверяет Генеральная прокуратура. Практика показывает, что результатом такой проверки будет уголовное дело — а это до пяти лет лишения свободы. Заметьте — Генеральная прокуратура занимается не расследованием причин авиакатастрофы, а расследованием поста в Фейсбуке. А у дома Божену поджидают провластные хунвейбины, которые время от времени пытаются прорваться к ней в квартиру. Обливание инакомыслящих зеленкой или фекалиями — тоже обычная практика в России. Так недавно за свои статьи фекалиями была облита журналиста Юлия Латынина. А зеленкой неоднократно были облиты мои друзья-активисты, например Марк Гальперин — за то, что выходил с антивоенными плакатами. Патриоты напали на человека за то, что он протестовал против войны — что это, как не стопроцентная аналогия с романами Ремарка?

В интернете публикуется мой домашний адрес с призывами «зайти к нему в гости».

Сообщения с угрозами расправы со мной и моей семьей поступают мне сейчас тысячами — и на почту, и в Фейсбуке, и на телефон. Нападения и избиения инакомыслящих в России применяются уже давно, счет таким случаям идет уже на сотни, в таких нападениях используются и бейсбольные биты, и металлическая арматура, и стеклянные бутылки, так что за свою семью я опасаюсь вполне реально. Последний такой случай был совсем недавно — неизвестные напали на моего друга журналиста Григория Пасько, избили его. А потом следственный комитет его же обвинил в терроризме и сейчас пытается посадить. При том, что Пасько и так отсидел уже четыре года якобы за «шпионаж».

Провластный мракобесно-патриотичный телеканал «Царьград» формирует «ТОП-100» самых оголтелых русофобов, где ставит меня на десятое место. Меня, человека, дважды бывшего на войне солдатом этой страны.

Дальше больше. Одна из самых популярных российских газет пишет статью с заголовком «Нелюдей, радующихся катастрофе, надо лишить гражданства». При том, что катастрофе, повторюсь, даже никто не радовался и не злорадствовал.

Эта статья написана в таком стиле, что её необходимо процитировать… Предлагается принять закон «О недопустимости выражения ликования». Более того — эту инициативу уже одобрили некоторые законодатели! Думаю, что такой закон будет принят. Тогда по нему можно будет сажать недостаточно скорбящих людей в тюрьму на законных основаниях.

В целом же эта статья по стилистике совершенно не отличается от статей сталинских газет триждцатых годов — времен Большого Террора — когда «врагов народа» призывали «расстрелять, как бешеных собак». Кстати, про «расстрелять» в этой статье тоже есть — предлагается вернуть смертную казнь. Коллеги от времен репрессий, когда в сталинских лагерях были уничтожены миллионы граждан, недалеко ушли. А, может, наоборот, возвращаются к ним семимильными шагами.

Также эта газета провела опрос «Что вы думаете о россиянах, которые злорадствуют по поводу катастрофы», первый пунктом в котором звучит так: «Это нелюди, таких надо лишать гражданства». Сорок процентов проголосовавших считают, что мы, инакомыслящие — «нелюди».

Вторая по популярности газета — тоже провластная — пишет в таком же стиле: «мерзкий плевок», «юродивые», «пять лет в женской колонии».

Официальный представитель Министерства Иностранных Дел (!) Мария Захарова использует термины «скотобаза, живодерство, грязь».

Ну и вишенка на торте — пресс-секретарь Президента России (!) Дитрий Песков считает, что «это уродливые проявления сумасшествия».

Я не шучу. Пресс-секретарь МИД и пресс-секретарь Президента России называют меня и таких как я скотобазой, грязью и уродливыми сумасшедшими.

Это я вам сейчас говорю только про самые заметные случаи. А так в травле отметились, по-моему, все государственные СМИ. Их десятки. Это невероятный поток расчеловечивания и оскотинивания, противостоять которому невозможно. Пропаганда и «борьба с врагами» в путинской России является приоритетным государственным направлением и на него выделяются гигантские средства.

Травля — инструмент очень действенный. Она выматывает человека. За несколько дней доводит до нервного истощения. В КГБ умеют это делать. У них в прошлом была хорошая школа.

Вам не доводилось ждать ареста? Не дай бог вам узнать, что это такое. Ожидание ареста, или обыска, подброшенных наркотиков, обвинения в педофилии (это тоже обычная практика, именно так недавно был арестован глава карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев, именно такую провокацию пытались провернуть со второй раз выдворенным из России диссидентом Владимиром Буковским) избиения в подъезде, нападения на улице, выстрелы в спину.

Это тяжело. Это и вправду тяжело. И это — страшно. Страшно, что происходит с страной. В какую пропасть она катится. И до чего может докатиться.

В школе, когда я изучал историю, я никак не мог понять, как Германия, целая страна, могла сойти с ума. Как целая страна могла начать травить евреев, устраивать погромы, изгонять, убивать в подворотнях и в итоге дойти до того, что начать сжигать людей в лагерях уничтожения. Я не мог понять, как СССР — целая страна — мог сойти с ума. Как он мог начать писать доносы миллионами, уничтожать людей по классовому признаку, объявлять врагами целые народы и депортировать их. Я был уверен, что это время больше не вернется. Никогда.

Сейчас этот процесс сумасшествия я могу наблюдать живьем. На своей собственной шкуре. До лагерей еще дело не дошло, но все остальное в путинской России уже есть.