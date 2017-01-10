Стала известна дата старта продолжения сериала «Твин Пикс»

Третий сезон легендарного творения Дэвида Линча включает 18 одночасовых серий.

Руководство телеканала Showtimeобъявило дату старта третьего сезона легендарного сериала «Твин Пикс», возобновившего выход спустя 25 лет. 21 мая 2017 году будут показаны первые две серии.

Герои культового сериала 1990-х «Твин Пикс» — тогда и сейчас

Впервые о возобновлении выхода сериала заявили в 2014 году. Тогда сообщалось о решении режиссера сериала Дэвида Линча снять 9 серий в 2016 году в соавторстве с другим создателем сериала Марком Фростом.

Позже Линч напугал своих поклонников заявлением об уходе из проекта. И все же, сериал сняли, задействовав в нем не только большинство актеров, участвовавших в съемах в 1990-х, но и целый звездный десант из Голливуда.

Сообщается, что третий сезон легендарного творения Дэвида Линча включает 18 одночасовых серий. Это будет прямое продолжение сериала, действия будут происходить в Твин Пиксе 25 лет спустя после основных событий.