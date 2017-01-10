Лица
«Папа коньки отбросил. В смысле, турнир рождественский закончил»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Строительство «Газпром Центра» заморозили из-за дефектов фундамента?
Автор видео о борьбе минчанина с ковром рассказала об обстоятельствах «боя»
5 причин, почему Рождественский турнир вызывает чувство брезгливости
Як мінчанін даказаў чыноўнікам, што вышыванка не з’яўляецца незарэгістраванай сімволікай
Дневные морозы смягчатся, ночью — до минус 24°С
Почему шаг властей в верном направлении вызвал критику
СМИ заподозрили Путина во встрече с подставными рыбаками
Предыдущий выпуск: «На улице так холодно, что аж зарплаты меньше стали»
Главное