Белоруса не впустили в Литву из-за советской символики на автомобиле

Водитель отказался снимать наклейку и ему отказали во въезде.

В понедельник литовские пограничники не впустили в Литву гражданина Беларуси, на автомобиле которого была изображена советская символика.

По информации Службы охраны госграницы Литвы, гражданин Республики Беларусь, 1995 года рождения, хотел въехать в понедельник через КПП Райгардас, в Друскининском районе, на автомобиле Peugeot 405. На заднем стекле автомобиля была наклеена пятиконечная звезда с серпом и молотом.

Фото службы охраны госграницы Литвы

По закону белорус имел право попасть в Литву, но либо пешком, либо на автомобиле, сначала сняв наклейку. Водитель снимать советскую символику отказался и ему отказали во въезде. Мужчина вынужден был вернуться в Беларусь.

Публичная демонстрация нацистской и коммунистической символики запрещена действующими в Литве правовыми актами.