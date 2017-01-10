Империя ЖКХ наносит ответный удар

Коммунальщики решили доказать белорусам, что те мало платят за жильё.

В ответ на недовольство январским повышением тарифов власти решили объяснить белорусам, что им живется лучше соседей — литовцев, поляков, россиян. «Получается, что среднестатистический белорус сейчас платит за коммуналку столько же, сколько и малоимущий украинец, которому государство предоставило субсидию на оплату ЖКУ», — отмечается на сайте gkx.by .

В статье говорится, что сейчас усредненные платежи за жилищно-коммунальные услуги белорусской семьи из трех человек, проживающей в типовой двухкомнатной квартире, составляют около 30 рублей летом и 50 — зимой, а после повышения в отопительный период поднимутся до 80 рублей.

«Увеличение, на первый взгляд, ощутимое, учитывая тот факт, что дорожает все, а не только коммуналка, при этом с ростом зарплат и доходов у белорусов в последнее время дела идут не очень хорошо», — отмечается на сайте.

И тут же предлагается «оставить в стороне все охи и ахи по поводу удорожания жировок и просто подсчитать, какой процент зарплаты уйдет на оплату коммунальных платежей».

Взяв за основу среднюю зарплату в 720 рублей в месяц, автор отмечает, что доля коммунальных платежей после подорожания составит 11% от средней заработной платы.

Далее приводятся цифры расходов на жилищно-коммунальные услуги в соседних с Беларусью странах, из которых выходит, что жизнь в Беларуси гораздо комфортнее и дешевле.

Вот какие ужасы мы узнаем из статьи:

«Согласно общемировым тенденциям платеж за жилищно-коммунальные услуги в расходах домохозяйств европейских стран, в частности, ближайших к нам Литве и Польше, составляет 20 – 30 процентов. Например, коммунальные платежи за двухкомнатную квартиру в Вильнюсе, без учета телевидения и Интернета, в среднем составляют 250 евро в месяц. Средняя зарплата в Литве — около семисот евро. То есть на содержание квартир литовцы тратят треть своих доходов. Самая дорогая жилищно-коммунальная услуга в этой стране — отопление».

В статье приводится «интересный факт»: стоимость аренды квартиры в Вильнюсе примерно такая же, как в Минске, с той лишь разницей, что в Литве больше зарабатывают жилищно-коммунальные организации, чем арендодатели. К примеру, аренда квартиры стоит 250 евро в месяц, а коммунальные платежи, которые арендатор оплачивает сам дополнительно, составляют 200 евро. В итоге чистый доход от сдачи квартиры внаем — 50 евро.

Также отмечается, что граждане России и Казахстана в аналогичных условиях платят около 16 – 17 %. «В текущем году тарифы в России повышались несколько раз, их рост запланирован и на следующий год. Средний платеж за коммуналку (берется в расчет двухкомнатная квартира, площадь которой не превышает 50 м2) составил 50 – 55 долларов. Правда, тарифы в разных регионах страны существенно отличаются. Так, если москвич зимой заплатит сто долларов, то житель Челябинска — всего 30. А в среднем на всех получится около 17 процентов от средней заработной платы россиянина», — говорится в статье.

В самом незавидном положении оказались украинцы. «Здесь средняя зарплата едва достигает двухсот долларов, при этом жилищно-коммунальные услуги в текущем году выросли в два раза и оплачиваются по тарифам, полностью соответствующим их себестоимости. Иными словами, уровень тарифов в стране быстро приближается к европейским стандартам, а уровень благосостояния украинцев, вынужденных большую часть дохода отдавать на оплату ЖКУ, не растет». Так, по данным коммунальников, средняя платежка за стандартную двухкомнатную квартиру в Киеве на данный момент превышает сто долларов, что составляет больше половины от средней зарплаты украинца. Правда, в стране существует система субсидий, благодаря которой оплата коммунальных платежей у граждан с низким доходом в среднем не превышает 10% от их месячного дохода.

«Получается, что среднестатистический белорус сейчас платит за коммуналку столько же, сколько и малоимущий украинец, которому государство предоставило субсидию на оплату ЖКУ. При этом опросы на Портале коммунальной грамотности показывают, что, несмотря на достаточно терпимые суммы коммунальных платежей, белорусы все равно считают их обременительными», — отмечает автор статьи.

И призывают граждан быть реалистами: «Психология, конечно же, понятна: всегда хочется получить больше за меньшую цену. Но надо же быть реалистами. Не сможет государство бесконечно закрывать долги в одном месте, например, доплачивая за граждан недостающую сумму за отопление, и не брать при этом у других, например у предприятий, увеличивая тариф им. Пресловутое перекрестное субсидирование в конечном счете сказывается и на благосостоянии граждан, так как в цены на продукты и товары предприятий уже включены и расходы на ЖКУ».

Далее белорусам объясняют, принципы работы экономики: «Жилищно-коммунальные предприятия должны работать прибыльно, а не латая дыры в одном месте и создавая их в другом. Парадокс в том, что экономия невозможна без первоначального вложения средств, и чем интенсивнее будут инвестиции, тем быстрее дадут результат проводимые мероприятия. Ведь переход к экономически обоснованным тарифам — процесс параллельный: с одной стороны, необходимо повышать тарифы, с другой — снижать затраты. К слову, со своей частью задачи организации ЖКХ справляются — в текущем году затраты снижены на 2,5 трлн руб. Единственный способ выжить для них — быть эффективными (в том числе в области ресурсосбережения) и ориентированными на потребителя».

И констатируют: «Так что оплата тарифов по экономически обоснованным ценам — процесс неизбежный, вопрос только в том, когда это случится».

Отмечается, что в Беларуси уже продумана система государственной поддержки малообеспеченных граждан в виде предоставления безналичных жилищных субсидий. Причем, похоже, что сумма обязательного за жилищно-коммунальные услуги платежа — 20 % в городе и 15% в селе — будет снижаться. Во всяком случае, сейчас обсуждается возможность довести ее до 5% для некоторых категорий граждан из числа пенсионеров, инвалидов и многодетных семей.

«Большинству же остается самое разумное — экономить ресурсы. В Европе, например, ставят солнечные панели, утепляют подъезды и даже посуду моют в тазике, чтобы сэкономить», — уверяет автор статьи.

И рассказывает, как это делает его знакомый, арендующий квартиру в Вильнюсе. «Сэкономить на отоплении в этом городе сложно, поскольку в их доме, как и в большинстве белорусских многоэтажек, отопление централизованное, стоит общедомовой счетчик, показания которого делят пропорционально площади квартиры. Кроме того, включают и площадь подъезда. Но в подъезде тепло, стоят стеклопакеты, а свет в парадных горит только тогда, когда там кто-то есть — установлены датчики движения и энергосберегающие лампы».

Это позволяет каждой квартире экономить в среднем по 20 евро в месяц (около 20 процентов в год от суммы, которую приходилось тратить на отопление и электричество до этого). Расходы также удалось сократить за счет утепления построенного еще в советские времена панельного дома.

«Все это по силам и нам — было бы желание, вернее, понимание происходящих в стране процессов и гражданская сознательность...», — заключает автор статьи.