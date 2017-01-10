Чубрик: Беларуси грозит глубокое падение ВВП

Директор исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик прокомментировал российско-белорусский нефтяной конфликт.

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Напомним, что противостояние Москвы и Минска в вопросе поставок энергоресурсов выходит на новый виток. Накануне «Коммерсантъ» сообщил, что Россия намерена уменьшить экспорт нефти в Беларусь в первом квартале 2017 года на 12%.

В этой связи Александр Чубрик в беседе с «Еврорадио» напомнил, что похожая ситуация уже наблюдалась в 2010 году, когда перед белорусскими президентскими выборами у Лукашенко появились проблемы с Кремлем.

― Когда у нас [с Россией] напряжённые отношения, нефть ― это как рычаг с российской стороны. Держать нас в состоянии неопределённости, держать нас в состоянии бесконечных переговоров по поводу того, сколько нам продадут нефти, мне кажется, это российская позиция, ― отметил эксперт.

Александр Чубрик обращает внимание на то, что сокращение российских поставок нефти бьёт по белорусскому экспорту: «16 млн тонн ― это фактически, наш годовой объём экспорта нефтепродуктов. В лучшие годы. Около 7 млн ​​тонн мы потребляем, и около 16 млн тонн продаём на экспорт. Это если мы получим от России 23 млн тонн. А если получим 16 млн тонн, Беларусь столкнётся с глубоким падением ВВП».

Директор исследовательского центра ИПМ видит два выхода из ситуации:

― Первый ― найти компромисс с Россией. Очевидно, он будет сопровождаться дезинтеграцией с Западом. Второй ― доработать и начать программу с МВФ. Тогда мы получим тяжёлые условия с точки зрения поставок нефти, но наш вид в глазах международных инвесторов улучшится. Мы сможем одалживать деньги за пределами России.