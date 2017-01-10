Кремль отреагировал на решение Минска об отмене виз для ряда стран

«Абсолютно внутренним делом Беларуси» назвал Песков решение Минска и оставил без комментариев вопрос о готовности российских властей последовать примеру Беларуси.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не сомневается, что прежде чем принять такое Минск провел все необходимые консультации с российской стороной, как то предусматривает наличие института Союзного государства.

Решение Минска открыть краткосрочный безвизовый въезд в страну для граждан ряда государств Песков назвал «абсолютно внутренним делом Беларуси».

— Существует аспект именно Союзного государства, но мы убеждены, что все необходимые режимы были приняты во внимание при принятии такого решения, — цитирует слова Пескова ТАСС.

Песков заверил, что «при принятии таких решений, безусловно, отстраивается процесс таким образом, чтобы исключить проецирование такого безвизового режима уже на нашу границу».

Говоря о том, согласовывала ли свои действия Беларусь с Россией, пресс-секретарь президента добавил, что «поскольку наши службы находятся в постоянной и ежедневной координации, в том числе в рамках Союзного государства, тут никаких сомнений быть не должно».

Вместе с тем Песков, комментируя предложение последовать примеру соседнего государства, отметил, что «не готов ответить на этот вопрос».

Напомним, 9 января президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда на территорию страны граждан 80 иностранных государств.