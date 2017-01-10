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10.01.2017
Рудый и Муравьев — две речи на расставание

Лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев на свое странице в Фейсбук рассуждает о последней речи Муравьева и о том, почему всесильный Лукашенко не способен переломить лобби директората.

Уже «отплывая на белом пароходе» в Китай, умный, образованный и ироничный Кирилл Рудый сказал нам пару речей и дал ряд интервью про то, что же нужно менять в Беларуси. Конечно, это было иносказательно, но мы все поняли и залайкали его до невозможности. И практически проигнорировали другую речь, не менее важную для нас.

Пару дней назад бывший владелец «Мотовело» Александр Муравьев прямо из клетки в зале суда без всякой надежды на свободу и должность в тепле и дали валил правду-матку про то, что твориться у нас в промышленности. Определяющем нашу экономику секторе. Где чиновники раз за разом проворачивают одну и туже схему: продать — наказать, того, кто купил — забрать и далее по кругу, пока предприятие не загнется окончательно. Тогда показать репортаж про его успехи и былое величие и... объявить о банкротстве.

Муравьев не лапочка-интеллектуал и его речь не дает нам всем почувствовать себя частью особого круга понимающих. Его речь — это широкие мазки, а не каллиграфия. Как говорится, чтобы до вас точно дошло. Он бизнесмен, который рассчитывал получить от близости с властью прибыль, а получит срок.

Очень уважаю, то что делает NAIP, но после таких речей их работа становится очень близка к mission impossible.

То, что говорит Александр звучит не как последнее слово, а как приговор многому в нашей стране. Беларусь может рвать топы рейтингов, но с инвестициями тут будет беда еще долго. Ведь чиновники распоряжаются всем так, словно это им принадлежит и считают себя главными бизнесменами страны, а вернее, мерилом, что правильно и не правильно делать в бизнесе. Более того, если они что-то уже назвали неправильным, в помощь им сработает такое количество проверяющих, контролирующих и карающих органов, что противостоять этому может только чудо. Ведь допустить, что государство не право — это почти измена. Кто решится? Мантия дороже.

А еще становится ясно почему, казалось бы всесильный Лукашенко, не способен переломить лобби директората. Он будет злиться, сажать, тасовать кадры, урезать паёк, но раз за разом включать станок, чтобы подкинуть прожорливой гидре деньжат. Это значит две вещи: берите кредиты в рублях и не ждите стабильного курса. То есть, финансовой стабильности в Беларуси. Пока что из всех её видов в Беларуси предложить могут только политическую.

Речь бывшего хозяина беларуских АИСТов и минскачей полна обиды и непонимания. У него все должно было получиться, все было договорено, поэтому на формальности можно было внимания не обращать. Ошибся. Хотя, формальности бы его тоже не спасли. Он стал целью не тогда, когда купил умирающее производство, а когда сформировал новый отдел маркетинга, его продукция получила новый дизайн и стала привлекательна на рынке. И вина его не в том, что он не выполнил какие-то там требования и что-то скрыл, а в том, что смог создать, но не захотел отдать. Это не прописано в инвестиционном договоре и уголовном кодексе, такие вещи понимать надо. Мы же все в этом круге «понимающих», порочном круге и крайне вредном, как бы сказал Рудый «для развития конкурентоспособность стран».

 
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