«Пустить наши налоги на производство валенок и велосипедов – это преступление»

«Салідарнасць» изучила список предприятий, претендующих на директивные кредиты. А также реакцию Байнета.

Правительство Беларуси и Совмин утвердили общие направления и лимиты директивного кредитования государственных программ и мероприятий на 2017 год.

Согласно опубликованному 10 января Национальным правовым интернет-порталом тексту постановления № 1102 от 29 декабря, объем директивного кредитования составит 1,9 млрд рублей.

Как отмечает TUT.BY, по сравнению с 2016 годом объем директивного кредитования снизился на 32,1%.

Предполагается, что в кредитовании примут участие шесть банков:

«Беларусбанк», «Белагропромбанк», «БПС-Сбербанк», «Белвнешэкономбанк», «Приорбанк», «Паритетбанк». Однако основной объем кредитов будет аккумулирован первыми двумя — 708,5 млн рублей пройдет через «Белагропромбанк» и 570,5 млн рублей через «Беларусбанк».

Кому же в этом году достанется кусок урезанного кредитного пирога? «Салідарнасць»изучила список предприятий, претендующих на кредиты.

Больше миллиарда в аграрный бизнес

1,3 млрд из общей суммы в 1,9 млрд рублей будет потрачено на реализацию госпрограмм. Из них 1,09 миллиарда рублей потратят на развитие агробизнеса на 2016–2020 годы.

Но не стоит обольщаться при виде словосочетания «развитие агробизнеса», так как доля инвестиционных проектов в общей сумме кредитования составляет всего 234 млн рублей. Остальная сумма (около 855 млн) будет потрачена на «текущую деятельность в агропромышленном комплексе».

Об эффективности этой самой текущей деятельности лучше всего говорит количество сельхозпредприятий, находящихся в процессе санации и банкротства — 425 проблемных хозяйств или около 30% от общего числа.

Скандальный свинокомплекс

Общественные обсуждения отчетов об оценке воздействия на окружающую среду будущих комплексов «Велес-Мит» проходили в накаленной обстановке

Постановление правительства предусматривает выделение 54,8 миллиона рублей на развитие проектов ООО «Велес-Мит» и ИООО «Белдан». Обе организации занимаются строительством свиноводческих комплексов.

Напомним, что в конце 2014 года решение ООО «Велес-Мит» строить огромный свинокомплекс в непосредственной близости от Молодечно вызвало протесты местных жителей.

«Государство для народа» против народа

В конце концов, в конфликте жителей Молодечненского района и олигархов Александр Лукашенко принял сторону последних.

«Марко» снова спишут долги?

В списке получателей кредитов числится ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко».

Примечательно, что в 2016 году правительство страны предоставляло гарантии «Белагропромбанку» в погашении основного долга по кредитами уплате части процентов за пользование ими в размере 2% годовых, выдаваемым этим банком компании «Марко».

И вот мы снова видим в одной финансовой упряжке обувную компанию сенатора Николая Мартынова и «Белагропромбанк».

Год покажет, насколько плодотворным будет это сотрудничество.

«На треть сократится рабочий день у предприятий?»

Новость о выделении кредитов не вызвала большого энтузиазма среди участников дискуссионной площадки talks.by. Приведем несколько примеров высказываний:

«Ну ладно еще сельское хозяйство можно понять, но финансирование за счет налогоплательщиков производства валенок и велосипедов в постиндустриальном обществе — это преступление. Еще бы производство каменных топоров наладили под лозунгом «классика, проверенная временем»».

«Почему нет открытого и прозрачного конкурса на кредитование? Почему Мартынову и Олексину дают кредитование за счет налогоплательщиков? Потому что ближе к телу?».

«У меня только один вопрос. В этой стране кто-то ответит, за кризис, дисбалансы и нынешнюю рецессию, в связи с прошлым целевым неэффективным кредитованием? Или деньги налогоплательщиков вылетели в трубу и как всегда виноват Обама, ЕС и пятая колонна? Кто ответит».