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10.01.2017
В Столбцовском районе в ДТП попала маршрутка, которая везла детей в лагерь «Зубренок»

Столкновение  двух микроавтобусов «Mercedes Benz» и маршрутного такси «Mercedes Sprinter» произошло утром 10 января вблизи д.Залужье Столбцовского района.

Как сообщает пресс-служба МЧС, на момент столкновения в маршрутном такси находились водитель и 15 пассажиров, из которых 6 детей. Дети, по информации TUT.BY являлись школьниками из города Иваново, которые в сопровождении педагога направлялись в пионерский лагерь «Зубренок».

В результате столкновения в салоне маршрутки оказалась заблокирована женщина — сопровождающий детей педагог. При помощи специнструмента ее доставали спасатели.

Пострадавшая госпитализирована с предварительным диагнозом «ЧМТ, травматический шок» в больницу.  Тремя бригадами скорой медицинской помощи и оперативным автомобилем Столбцовского районного отдела МЧС 10 пострадавших маршрутного такси с травмами различной степени тяжести доставлены для осмотра в приемное отделение. Все дети госпитализированы в детское отделение.

Водитель микроавтобуса «Mercedes Benz» после медицинского осмотра от госпитализации отказался.

 
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