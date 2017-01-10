В Столбцовском районе в ДТП попала маршрутка, которая везла детей в лагерь «Зубренок»

Столкновение двух микроавтобусов «Mercedes Benz» и маршрутного такси «Mercedes Sprinter» произошло утром 10 января вблизи д.Залужье Столбцовского района.

Как сообщает пресс-служба МЧС, на момент столкновения в маршрутном такси находились водитель и 15 пассажиров, из которых 6 детей. Дети, по информации TUT.BY являлись школьниками из города Иваново, которые в сопровождении педагога направлялись в пионерский лагерь «Зубренок».

В результате столкновения в салоне маршрутки оказалась заблокирована женщина — сопровождающий детей педагог. При помощи специнструмента ее доставали спасатели.

Пострадавшая госпитализирована с предварительным диагнозом «ЧМТ, травматический шок» в больницу. Тремя бригадами скорой медицинской помощи и оперативным автомобилем Столбцовского районного отдела МЧС 10 пострадавших маршрутного такси с травмами различной степени тяжести доставлены для осмотра в приемное отделение. Все дети госпитализированы в детское отделение.

Водитель микроавтобуса «Mercedes Benz» после медицинского осмотра от госпитализации отказался.