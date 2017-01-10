Белорусский рубль снизился ко всем валютам

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 10 января.

Доллар укрепился на BYN0,0043 — до 1,964 рубля.

Евро подорожал на BYN0,016 — до 2,081 рубля.

Российский рубль вырос на BYN0,0034 — до 3,2757 рубля за 100 российских рублей.

Отметим, что эксперты тоже не испытывают особого оптимизма по поводу будущего белорусской валюты. Прогноз экономистов относительно того, сколько будет стоить рубль относительно к доллару к концу следующего года, читайте здесь.