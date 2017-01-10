Экс-директор отделения БЖД отправлял сотрудников ремонтировать свою квартиру

Уголовные дела возбуждены в отношении бывших начальника и главного инженера УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги», которые обвиняются в совершении ряда коррупционных преступлений.

В ходе следствия установлено, что должностные лица с ноября 2012 года по декабрь 2013 года издали приказ, предписывающий Витебской дистанции гражданских сооружений передать гаражи для автомашин на баланс санатория «Железнодорожник» в д. Малые Летцы Витебского района. Затем организовали реконструкцию данных гаражей под дом отдыха повышенной комфортности и банный комплекс без согласования с учредителем.

Проектно-сметная и разрешительная документация на производство строительно-монтажных работ здания автогаражей отсутствовала, сообщает сайт Следственного комитета.

В результате незаконного переоборудования было потрачено порядка 780 000 рублей предприятия, усугубило финансовое состояние.

Кроме того, следователи выяснили, что в квартире и строящемся гараже 54-летнего директора предприятия в Витебске был организован ремонт с привлечением рабочих, транспорта, специальной техники и имущества УП «Витебского отделения Белорусской железной дороги» без заключения договора и оплаты выполненных работ. В результате предприятию причинен ущерб на общую сумму более 10 000 рублей. Фиктивные договора были составлены позже.

В ходе следствия установлен также факт хищения в апреле 2014 года посудомоечной машины, которая была приобретена предприятием якобы для нужд реконструируемого санатория-профилактория, хотя проектно-сметной документацией это не предусматривалось.

Следователями предъявлено обвинение мужчинам по ч. 3 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности, повлекшие тяжкие последствия), ч. 2 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч. 1 ст. 427 (составление и выдача заведомо ложных документов, совершенные из иной личной заинтересованности) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

С целью возмещения ущерба, причиненного преступлениями, следователи наложили арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 373 000 рублей, в том числе на денежные средства, 3 автомобиля, 2 квартиры и иное имущество.