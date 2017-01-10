«Это организации фанатиков»

Женщины волонтёрят, мужчины подписывают петиции. А четверть опрошенных белорусов вообще не знают о существовании НГО.

Что слышали белорусы о деятельности общественных организаций и неформальных инициатив, каков имидж этих организаций и чем они интересны людям — в Беларуси оценили устойчивость гражданского общества, изучив мнение интернет-аудитории.

Опрос проведен в декабре 2016 года среди пользователей 15-54 лет обоих полов. Выборка составила 2011 человек, по ответам которых авторы исследования «Осведомленность и включенность в деятельность общественных организаций и неформальных инициатив в Беларуси» предлагают судить об отношении к НГО 5,1 миллиона человек, составляющих интернет-аудиторию в Беларуси.

Выяснилось, что лишь 6,3% белорусов активно участвуют в работе общественных организаций или неформальных инициатив. 26% признались, что не знают об их существовании, а 22% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

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