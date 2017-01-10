Автобус с белорусскими детьми попал в аварию в Псковской области

Фура врезалась в автобус, перевозивший юных паломников из Беларуси в Псково-Печерский монастырь. По предварительной информации, пять человек, в том числе трое детей, получили незначительные травмы.

Как сообщают российские СМИ, ДТП произошло на 251 километре дороги Петербург — Невель в населённом пункте Ротный Двор Струго-Красненского района. Большегрузный автомобиль врезался в автобус, который двигался в попутном направлении.

В автобусе находился 41 ребёнок в возрасте от 3 до 16 лет и 12 сопровождавших их взрослых. В результате аварии пять человек, в том числе трое детей, получили незначительные травмы. Госпитализация пострадавшим не потребовалась. Из-за аварии в автобусе вышел из строя мотор. Заботу о доставке детей на место назначения взяли на себя власти Псковской области.