И другие премьеры этой недели.

Постер к фильму «Кредо убийцы»/UbiSoft

Новая зрелищная картина по популярной одноименной компьютерной игре с Марион Котийяр и Майклом Фассбендером в главных ролях (в минском прокате до 22 января — «Салідарнасць» ).

С помощью новых технологий Каллум Линч проживает свою жизнь во времена Испании XV века. Его об этом просит вышестоящее начальство, чтобы найти нужный им артефакт.

Каллум узнает, что он — один из тайного общество ассасинов, убийц. Он постепенно вспоминает навыки из своей прошлой жизни, чтобы применить их в уже настоящей.

«Монстр-траки»

Милая забавная фантастическая комедия про старшеклассника Триппа, который больше всего на свете мечтает сбежать из маленького скучного города, в котором он вырос (в минском прокате до 18 января).

Он обожает машины и скорость, и вот однажды на своем заднем дворе он обнаруживает очень большое и очень милое существо, которое любит все это так же, как он. У Триппа появляется реальный шанс выбраться из города, если о его новом друге никто не узнает.

«Ложные признания»

Французская мелодрама о юноше без денег Доранте (Луи Гаррель), который безнадежно влюблен в прекрасную богатую вдову Араминту в исполнении Изабель Юппер (в минском прокате до 18 января). Его дядя хочет женить его на компаньонке вдовы — Мартон, а мать самой Араминты мечтает вплести ее в аристократические круги и для этого выдать замуж за графа Доримона.