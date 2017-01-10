«Кредо убийцы»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Белоруса не впустили в Литву из-за советской символики на автомобиле
Кремль отреагировал на решение Минска об отмене виз для ряда стран
Рудый и Муравьев — две речи на расставание
В Столбцовском районе в ДТП попала маршрутка, которая везла детей в лагерь «Зубренок»
Строительство жилья в 2017-м: без госзаказа, квартир в спутниках и дешевых кредитов
Памёр рэжысэр Валеры Панамароў, які экранізаваў Купалу і Быкава
Белорусский рубль снизился ко всем валютам
Экс-директор отделения БЖД отправлял сотрудников ремонтировать свою квартиру
«Это организации фанатиков»
Автобус с белорусскими детьми попал в аварию в Псковской области
Дневные морозы смягчатся, ночью — до минус 24°С
У Віцебску беларускамоўныя кавярні ў маразы прапануюць бясплатную гарбату
Чижа отстранили от коньяка и вина
Нужны ли Беларуси «островки благополучия» – с низкими налогами и высокими зарплатами?
Парламент отправил Мадуро в отставку, Верховный суд запретил это делать
Почему Беларусь и Россия не могут договориться о цене на газ и поставках нефти?
Фотофакт: Министр торговли сделал селфи в вышиванке
Анёлы і дэманы Другой сусветнай у Беларусі
Лукашенко приезжал в храм с неизвестной женщиной
Автор видео о борьбе минчанина с ковром рассказала об обстоятельствах «боя»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Заплатили за месяц 305 рублей. А когда не захотела подписываться на газету, отобрали премию»
СМИ заподозрили Путина во встрече с подставными рыбаками
Лукашенко приезжал в храм с неизвестной женщиной
5 причин, почему Рождественский турнир вызывает чувство брезгливости
Почему женщины с большой попой не только умнее, но и...
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Люди, либо крестик наденьте, либо трусы снимите»
«Дык харошыя канфеты, вапросаў нет. Вот толька сам этат Парашэнка…»
Трыумф і трагедыя Віктара Ганчара
«В Украине президент уже газовал бы 200 км/ч до самолета за такие законы»
«Может, ваш сын поприсутствует на хоккейном турнире президента?»
«Стыдобище… Трудолюбивая страна по доходам скатывается к африканским»
«Белорусские власти сделали ошибку почти в $ 7 млрд»
«Салідарнасць». Лучшее за 2016 год
25 лет Независимости: важнейшие события, изменившие Беларусь
Лучшие фотожабы 2016 года
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Искушение Анжелики из Любани
13 эффектных пейзажей, которые преобразила зима
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Красота заброшенных замков и дворцов
Социальное государство в двух фотографиях
Как выглядит любовница за полмиллиарда долларов
Полуголые бестии бразильского карнавала
«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой
Кино
10.01.2017
Газета.Ру
«Кредо убийцы»

И другие премьеры этой недели.

Постер к фильму «Кредо убийцы»/UbiSoft

Новая зрелищная картина по популярной одноименной компьютерной игре с Марион Котийяр и Майклом Фассбендером в главных ролях (в минском прокате до 22 января — «Салідарнасць» ).

С помощью новых технологий Каллум Линч проживает свою жизнь во времена Испании XV века. Его об этом просит вышестоящее начальство, чтобы найти нужный им артефакт.

Каллум узнает, что он — один из тайного общество ассасинов, убийц. Он постепенно вспоминает навыки из своей прошлой жизни, чтобы применить их в уже настоящей.

«Монстр-траки»

Милая забавная фантастическая комедия про старшеклассника Триппа, который больше всего на свете мечтает сбежать из маленького скучного города, в котором он вырос (в минском прокате до 18 января).

Он обожает машины и скорость, и вот однажды на своем заднем дворе он обнаруживает очень большое и очень милое существо, которое любит все это так же, как он. У Триппа появляется реальный шанс выбраться из города, если о его новом друге никто не узнает.

«Ложные признания»

Французская мелодрама о юноше без денег Доранте (Луи Гаррель), который безнадежно влюблен в прекрасную богатую вдову Араминту в исполнении Изабель Юппер (в минском прокате до 18 января). Его дядя хочет женить его на компаньонке вдовы — Мартон, а мать самой Араминты мечтает вплести ее в аристократические круги и для этого выдать замуж за графа Доримона.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
СМИ заподозрили Путина во встрече с подставными рыбаками
«Заплатили за месяц 305 рублей. А когда не захотела подписываться на газету, отобрали премию»
Три примера из жизни «самой честной и искренней» церкви
«Твари они!». Муравьев выступил в суде с последним словом
Почему шаг властей в верном направлении вызвал критику
«Какой отдых, кроме секс-туризма, можно запланировать на пять дней?»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY