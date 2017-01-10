Почему шаг властей в верном направлении вызвал критику

Итак, одним из первых знаковых решений властей Беларуси в 2017-м явилось установление безвизового порядка въезда для граждан 80 государств. Да, с рядом ограничений, и тем не менее.

Поражает разница в реакции европейцев и белорусов на этот шаг. Первые отреагировали с той или иной степенью энтузиазма, вторые – критически.

«Какой отдых, кроме секс-туризма, можно запланировать на пять дней?»

Скепсис, кстати, вполне аргументирован. Решение вышло половинчатым: продолжительность безвизового въезда ограничена пятью сутками, распространяется оно только на прибывающих через Национальный аэропорт «Минск» и вообще, почему это сделано не 20 лет назад, а только сейчас?

Скорее всего, правы те, кто прогнозирует отсутствие серьёзных подвижек по части количества туристов, приезжающих в Беларусь.

Но всё же контраст с первыми откликами с Запада чересчур велик. Вот некоторые из цитат, приведенных Радыё Свабода:

«Сильный сигнал открытия Беларуси миру». Адам Эберхардт, директор Цэнтра восточных исследований (Польша).

«Беларусь безвизовая. Сильный сигнал для экономики и общества». Райнер Линднер, организатор «Минского форума».

«Безвизовым режимом Беларусь посылает сильный сигнал готовности к более либеральным отношениям с окружающим миром, особенно с ЕС». Максим Эристави, исследователь центра Atlantic Council (США)

Разумеется, по обе стороны границы нашлись те, кто отреагировал иронично. В твите журналистки Сэйбры Айрес, сотрудничающей с International Herald Tribune, Daily Telegraph, Al Jazeera America, читается сарказм: «Дамы и господа, ваши мечты стали явью: безвизовый режим в Беларусь (на 5 дней) теперь реальность». А поэт Дмитрий Растаев написал стёбный стих.

«Может, тут у нас и ж...а, ты попасть в неё не трусь»

Собственно, это классическая история про стакан: можно сказать, что он наполовину полон, а можно – наполовину пуст.

Имея дело с нынешними властями Беларуси, логичнее всего быть пессимистом: за 22 года они слишком часто демонстрировали непоследовательность, принимали откровенно неудачные решения, а то и делали заведомо дурные вещи.

В результате значительная часть общества в штыки принимает любое решение сверху. Это легко объяснимо, но никак не способствует выходу из тупика, в котором надолго обустроилась наша страна.

Как ни крути, но даже такая половинчатая либерализация визового режима – это шаг в верном направлении. И нет ничего плохого в его одобрении, даже если в целом ваше отношение к руководству страны является резко отрицательным.

Нужно понимать, что гадкий утенок не превратится в прекрасного лебедя в одночасье. И, скорее всего, не превратится вообще. Даже в оптимистическом варианте процесс трансформации будет длительным и частичным. Но получить часть всё-таки лучше, чем ничего.