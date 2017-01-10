Главная забота Кобякова

Анатолий Лебедько на своей странице в Фейсбук написал о том, чем занимается премьер и чем должен.

Премьер-министр Кобяков лично возглавил оргкомитет по подготовке Европейских игр. Стало быть, это и есть главный приоритет правительства, основная забота страны. Понятно, что за Кобяковым потянуться министры. За министрами контролёры. Одним словом вся исполнительная рать. Заседания, совещания, директивы, отчеты, одним словом время!

Как по мне, то премьеру, самое время возглавить антикризисный комитет и сконцентрироваться на проблеме вывода страны из тупика в котором она оказалась. ВВП за два года скукожился на 20 миллиардов долларов. Зарплата в 2/3 регионов Беларуси не превышает 300 $. Каждый гражданин страны должен 3996 $. Каждый рабочий день вертикаль власти рождает 18 подзаконных актов в которых физически не в состоянии разобраться субъекты хозяйствования.

Умом эту власть действительно не понять!