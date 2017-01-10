Дневные морозы смягчатся, ночью — до минус 24°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

10 января ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку небольшой снег. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха минимальная ночью -11..-17°С, при прояснениях -18..-24°С; максимальная днем -6..-12°С. Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра.

11 января преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -12..-19°С, при прояснениях -20..-23°С, в отдельных районах по юго-востоку -9..-11°С; максимальная днем -5..-10°С.

12 января температура воздуха минимальная ночью -7..-12°С, максимальная днем -2..-8°С, в крайних западных районах 0..-1°С. Ночью в отдельных районах, днем на большей части кратковременный снег. В отдельных районах метель, на дорогах гололедица.