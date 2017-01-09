Почему Беларусь и Россия не могут договориться о цене на газ и поставках нефти?

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От Берлина до Алеппо: 3500 км пешком по пути беженцев из Сирии. В Израиле похоронили жертв нападения в Иерусалиме. В Петербурге судят лектора о йоге. Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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