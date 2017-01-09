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Общество
09.01.2017
Ольга Слуцкая
«Какой отдых, кроме секс-туризма, можно запланировать на пять дней?»

Эксперты и Байнет прокомментировали введение безвизового режима для граждан 80 стран, включая Евросоюз.

Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко 9 января. Безвизовый режим действует на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска «Национальный аэропорт Минск».

«Зачем туристу из Берлина платить 250 евро за путешествие в Беларусь, когда он может за 30 евро слетать в Рим»

— Это политический демарш, связанный отчасти с нефтяным конфликтом с Россией, — отметила в экспресс-комментарии «Салідарнасці» председатель правления белорусского общественного объединения «Отдых в деревне» Валерия Клицунова. — Давно обсуждался вопрос об облегчении визового режима, но в это не верилось. Понятно, что реакция России не заставит себя ждать. Что-нибудь еще в молоке найдут.

Эксперт полагает, что указ о введении безвизового режима делает нашу страну более открытой. По прогнозам Валерии Клицуновой, приток туристов в Беларусь увеличится.

— Не столько деньги останавливали людей, сколько сама бюрократическая процедура. В то же время в другую страну никто не ездит, потому что там нет визы. Надо людей привлекать чем-то. Нам надо создать что-то уникальное, для чего бы люди ехали сюда даже на пять дней. Можно сделать в Беларуси заповедник социализма, привлекать агротуризмом, событийные вещи придумывать.

«Человек, который прилетает в Минск, должен видеть не казино и голых девок»

По мнению Валерии Клицуновой, большого притока туристов ожидать не стоит по ряду причин.

— Вот если пустить лоукосты. Зачем туристу из Берлина платить 250-300 евро за путешествие в Беларусь, когда он может за 30 евро слетать в Рим, Милан или Амстердам?

Мне интересно, как быстро откликнутся наши соседи. Американцам на пять дней лететь нет смысла — если только в командировку. Даже не успеешь привыкнуть к смене часовых поясов.

В ожидании туристов белорусам стоит учить английский, советует Валерия Клицунова. В первую очередь — таможенникам, милиционерам, продавцам и официантам.

«Мы ничего про вас не знаем, как мы можем продавать вашу страну своим туристам? Даже без виз!»

В интервью газете «Туризм и отдых» представители туристической отрасли предполагают, что большого наплыва туристов Беларуси ждать не стоит.

Марина Кондрашова («Вокруг света») среди главных проблем называет отсутствие аналогичных мер на наземных границах, учитывая, что граждане Европы в большинстве передвигаются на автомобильном транспорте.

— Кроме того, многие страны не связаны с Минском прямым авиасообщением. Например, из Японии удобнее всего лететь «Аэрофлотом» до Москвы. А как двигаться дальше? И так со многими странами. Невозможность попасть в Беларусь из России заметно снизит ожидаемый поток туристов.

Ольга Стасилович из «Топ-Тур» обращает внимание на то, что большинство иностранцев (в том числе и из вышеупомянутых 80 стран) о Беларуси просто не слышали.

— Например, мы были в Стамбуле с презентацией, и местные туроператоры нам так и говорили: мы ничего про вас не знаем, как мы можем продавать вашу страну своим туристам? Даже без виз!

Поэтому самое главное сейчас — это грамотное продвижение на зарубежных рынках, считает эксперт.

Реакция Байнета: «И памятку выдавать: «на площади в труселях не фоткаться, на проспекте не хлопать»

Либерализацию визового режима белорусы восприняли неоднозначно.

Некоторые комментируют указ с иронией: «это официальное заявление о том, что в Беларуси больше 5 дней делать нечего».

«Туристы на пять дней, чтобы заполнить отели? Извиняюсь, какой отдых можно, кроме секс-туризма, запланировать на пять дней? — недоумевает один из пользователей на дискуссионной площадке talks.by. — Приехал, по быстрому отстрелялся и уехал? Если делать безвизовый режим, то на 10-14 дней, чтобы и нормальные туристы посещали».

Белорусы обращают внимание на то, что безвизовый режим распространяется только на авиаперелеты и только через Минск.

«То есть на авто оставить бабки в других регионах, просто захотев провести выходные, не суждено».

«Очень странный срок 5 дней, если еще вычесть день прилета и день вылета. В Украине, например, для всех цивилизованных стран (ЕС, США, Япония и т.п.) безвизовый въезд на 90 дней в течение периода 180 дней».

Другой пользователь предлагает выдавать туристам памятку:

«На площади в труселях не фоткаться, на проспекте не хлопать, нога на ногу не сидеть, на угол не плевать, ссылки на голую кардашьян не постить, в церкви не танцевать... Или, наоборот, не выдавать, а уже потом в суде объяснить, что этого делать было нельзя».

 
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