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09.01.2017
Салiдарнасць
Бывший руководитель «Агрокомбината «Скидельский» обвиняется в коррупции

Обвиняемый содержится под стражей. Следователи наложили арест на его имущество.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по обвинению исполняющего обязанности гендиректора ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» в совершении тяжких преступлений против интересов службы из корыстной и иной личной заинтересованности. Об этом сообщается на сайте Управления Следственного комитета по Гродненской области.

В ходе следствия установлено, что в период с июля по сентябрь 2013 года указанное должностное лицо заключило с двумя субъектами хозяйствования Брестской области договоры о поставке товаров на общую сумму около 9,5 миллиардов неденоминированных белорусских рублей при их фактической стоимости чуть более 1,5 миллиарда рублей. В результате предприятию был причинен ущерб в сумме около 8 миллиардов неденоминированных белорусских рублей.

Кроме того, в период с июля по август 2014 года исполняющий обязанности гендиректора заключил с двумя субъектами хозяйствования Брестской области заведомо невыгодные для возглавляемого им сельскохозяйственного предприятия договоры перевода долга, согласно которым ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» необоснованно принял на себя долговые обязательства на общую сумму свыше 1,3 миллиарда неденоминированных белорусских рублей.

Бывшему руководителю предъявлено обвинение в умышленном совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности, повлекшие тяжкие последствия (ч.3 ст.426 Уголовного кодекса).

 
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