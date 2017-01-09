Россия перекрывает нефтяной кран для Беларуси

Экономист Леонид Злотников в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» подсчитал размер возможного ущерба для белорусской экономики.

По информации российского издания «Коммерсантъ», Россия намерена уменьшить на 12% экспорт нефти в Беларусь в первом квартале 2017 года. Ожидается, Москва такими действия хочет подтолкнуть Минск к погашению возросшего до 400 миллионов долларов долга за газ.

Если российские власти, как прогнозируют журналисты, перейдут от слов к делу, поставки черного золота на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в январе-марте снизятся с 4,5 до 4 миллионов тонн.

Чем это грозит белорусской экономике?

– Это можно довольно легко посчитать, – отвечает Леонид Злотников. – Например, в прошлом году мы платили России по 215 долларов за тонну нефти, а произведенные нефтепродукты, в свою очередь, продавали по 330 долларов. То есть, за вычетом стоимости переработки и других издержек мы зарабатывали примерно 80 долларов на каждой тонне.

По подсчетам экономиста, в случае, если россияне действительно уменьшат поставки нефти в Беларусь на полмиллиона тонн – то потери белорусской экономики за один в квартал могут составить около 40 миллионов долларов.

– То есть, для экономики такое снижение существенной роли не сыграет.

Это раньше, при высоких ценах нефть, такая схема давала сверхприбыли, когда мы покупали в России нефть по 270-300 долларов, а продавали по 700-900. Там маржа на тонне была сумасшедшая! Сейчас ситуация другая: значимость нефти как инструмента, на котором мы зарабатываем много денег, сильно снизилась, – подчеркивает Леонид Злотников.

По словам эксперта, даже если сокращение нефтяных поставок коснется не только первого квартала, но и будет продлено на весь год – это не сможет всерьез навредить белорусской экономике.