Епископ Вениамин: Обвиняемая в убийстве настоятельницы монастыря была одержима

В воскресенье в деревне Барань Борисовского района похоронили настоятельницу Василиссу, которую накануне Рождества убила прихожанка.

Все, что известно о задержанной: ей 29 лет, в Беларусь приехала из Казахстана, а год назад оказалась в женском монастыре. Она то уходила из обители, то снова возвращалась. Вечером 5 января девушка набросилась с ножом на матушку, нанесла более 10 ударов, монахини вызвали скорую, но пострадавшая скончалась по дороге в больницу.

Как узнал TUT.BY, семья подозреваемой родом из Беларуси, но долгое время жила в Казахстане. В 2010 году Анна (имя изменено. — TUT.BY) переехала в Жодино на постоянное место жительства. Год проработала швеей на фабрике, затем переехала в Борисов и устроилась на завод обычной рабочей. Коллеги по швейному цеху не сразу смогли вспомнить Анну.

— По работе к ней не было никаких вопросов, она старалась, но сойтись с людьми не могла. По характеру Анна сложная, поэтому на фабрике не прижилась, — рассказывает TUT.BY Ольга Павловна, начальник швейного цеха. — Она вечно спорила, доказывала свою правоту, только с одним мастером смогла наладить общение. Проблемы были не только на конвейере, но и в общежитии. Приходилось даже выходить на место, разбираться, проблема была в том, что кто-то не так посмотрел или сказал. Агрессивной ее сложно назвать, но что-то было не так.

В 2015 году девушку трижды штрафовали: за распитие спиртных напитков в общественном месте, за неповиновение милиции и за то, что Анна гуляла по железнодорожным путям. После этих проблем она и оказалась в женском монастыре.

— Женщина, которая совершила этот грех, преступление, была психически нездорова. Придя в обитель, она искала поддержки и утешения. Кто-то из священнослужителей Борисова, видя ее такое безысходное состояние, отправил к матушке: «Может, она тебе поможет». Пожив некоторое время в обители, она приняла святое крещение, потом уехала. Периодически случалось, что ей казалось ненужным оставаться в обители, она уходила, пробовала найти себя в миру, но и там у нее не все ладилось. Характер у нее был непростой, конфликтный. Но после крещения добрые перемены стали происходить в ее душе, матушка очень радовалась им, ведь она сама взяла на себя обязанности крестной матери. В последнее время эта раба Божья была особо неспокойна, у нее были явные признаки одержимости. После преступления сестры обратили внимание, что у нее было раздвоение личности, и она не до конца осознавала то, что делает, — рассказывает епископ Вениамин в программе «Свет ТВ».

Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет. В отношении задержанной назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

— Женщине предъявлено обвинение в убийстве настоятельницы и избрана мера в виде заключения под стражу, — прокомментировала Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области.