Епископ Вениамин: Обвиняемая в убийстве настоятельницы монастыря была одержима

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Почему Беларусь и Россия не могут договориться о цене на газ и поставках нефти?
Фотофакт: Министр торговли сделал селфи в вышиванке
Бывший руководитель «Агрокомбината «Скидельский» обвиняется в коррупции
Анёлы і дэманы Другой сусветнай у Беларусі
Минфин больше не будет публиковать финансовую отчетность ОАО
Лукашенко приезжал в храм с неизвестной женщиной
Автор видео о борьбе минчанина с ковром рассказала об обстоятельствах «боя»
Россия - страна для грустных?
Из минского вуза пропали 24 иностранных студента
Подрос курс доллара
Жесткий приговор вынесли витеблянке, пытавшейся отравить мужа
«Руководители предприятий опасаются выступлений рабочих»
Лукашенко изменил правила приема в вузы и ссузы
Митрополит Павел: я – не фарисей
Российский министр пожаловался на бедность населения
«Ъ»: Россия сократит поставки нефти в Беларусь
«Это голосование против шлака официальной эстрады»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Видеофакт: массовка строем возвращалась с турнира на приз Лукашенко
Три примера из жизни «самой честной и искренней» церкви
«Дык харошыя канфеты, вапросаў нет. Вот толька сам этат Парашэнка…»
Трыумф і трагедыя Віктара Ганчара
Горячая фотосессия девушки с книгой Владимира Короткевича
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Очень простой способ повысить доверие к милиции
Родить для Лукашенко. История в трех эпизодах
25 лет Независимости: важнейшие события, изменившие Беларусь
Лучшие фотожабы 2016 года
«Салідарнасць». Лучшее за 2016 год
«Белорусские власти сделали ошибку почти в $ 7 млрд»
«Может, ваш сын поприсутствует на хоккейном турнире президента?»
«В Украине президент уже газовал бы 200 км/ч до самолета за такие законы»
«Стыдобище… Трудолюбивая страна по доходам скатывается к африканским»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Искушение Анжелики из Любани
13 эффектных пейзажей, которые преобразила зима
Красота заброшенных замков и дворцов
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Социальное государство в двух фотографиях
Как выглядит любовница за полмиллиарда долларов
Полуголые бестии бразильского карнавала
«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой
Скандалы
09.01.2017
TUT.BY
Епископ Вениамин: Обвиняемая в убийстве настоятельницы монастыря была одержима

В воскресенье в деревне Барань Борисовского района похоронили настоятельницу Василиссу, которую накануне Рождества убила прихожанка.

Все, что известно о задержанной: ей 29 лет, в Беларусь приехала из Казахстана, а год назад оказалась в женском монастыре. Она то уходила из обители, то снова возвращалась. Вечером 5 января девушка набросилась с ножом на матушку, нанесла более 10 ударов, монахини вызвали скорую, но пострадавшая скончалась по дороге в больницу.

Как узнал TUT.BY, семья подозреваемой родом из Беларуси, но долгое время жила в Казахстане. В 2010 году Анна (имя изменено. — TUT.BY) переехала в Жодино на постоянное место жительства. Год проработала швеей на фабрике, затем переехала в Борисов и устроилась на завод обычной рабочей. Коллеги по швейному цеху не сразу смогли вспомнить Анну.

— По работе к ней не было никаких вопросов, она старалась, но сойтись с людьми не могла. По характеру Анна сложная, поэтому на фабрике не прижилась, — рассказывает TUT.BY Ольга Павловна, начальник швейного цеха. — Она вечно спорила, доказывала свою правоту, только с одним мастером смогла наладить общение. Проблемы были не только на конвейере, но и в общежитии. Приходилось даже выходить на место, разбираться, проблема была в том, что кто-то не так посмотрел или сказал. Агрессивной ее сложно назвать, но что-то было не так.

В 2015 году девушку трижды штрафовали: за распитие спиртных напитков в общественном месте, за неповиновение милиции и за то, что Анна гуляла по железнодорожным путям. После этих проблем она и оказалась в женском монастыре.

— Женщина, которая совершила этот грех, преступление, была психически нездорова. Придя в обитель, она искала поддержки и утешения. Кто-то из священнослужителей Борисова, видя ее такое безысходное состояние, отправил к матушке: «Может, она тебе поможет». Пожив некоторое время в обители, она приняла святое крещение, потом уехала. Периодически случалось, что ей казалось ненужным оставаться в обители, она уходила, пробовала найти себя в миру, но и там у нее не все ладилось. Характер у нее был непростой, конфликтный. Но после крещения добрые перемены стали происходить в ее душе, матушка очень радовалась им, ведь она сама взяла на себя обязанности крестной матери. В последнее время эта раба Божья была особо неспокойна, у нее были явные признаки одержимости. После преступления сестры обратили внимание, что у нее было раздвоение личности, и она не до конца осознавала то, что делает, — рассказывает епископ Вениамин в программе «Свет ТВ».

Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет. В отношении задержанной назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

— Женщине предъявлено обвинение в убийстве настоятельницы и избрана мера в виде заключения под стражу, — прокомментировала Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.8 (оценок:4)
Главное
СМИ заподозрили Путина во встрече с подставными рыбаками
«Заплатили за месяц 305 рублей. А когда не захотела подписываться на газету, отобрали премию»
Три примера из жизни «самой честной и искренней» церкви
«Дык харошыя канфеты, вапросаў нет. Вот толька сам этат Парашэнка…»
«Меня потрясло, что на отпевание ансамбля Александрова пришло 50 человек»
«Твари они!». Муравьев выступил в суде с последним словом
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY