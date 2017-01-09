Лукашенко ввел безвизовый режим для граждан всего Евросоюза

На срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска «Национальный аэропорт Минск».

Александр Лукашенко своим указом от 9 января установил безвизовый порядок въезда в страну для граждан 80 государств, сообщает его пресс-служба.

Указ распространяется на 39 европейских стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства.

Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов и частных лиц, имеющих общегражданские паспорта.

Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта Минск в течение 5 дней с даты въезда.

Устанавливаемый порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России.

Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Полный список стран:

«Мы надеемся, что Европейским союзом это решение будет принято к сведению и последуют какие-то встречные шаги»

«Список стран, для которых Беларусь вводит безвизовый въезд, естественно, не случаен. Наша страна стремится к тому, чтобы стать открытой практически для всего мира», — заявил начальник главного консульского управления МИД Беларуси Игорь Фисенко в эфире телеканала «Беларусь 1».

«В течение нескольких лет мы последовательно шли к этому шагу. Сначала было принято решение об установлении безвизового въезда в Беловежскую пущу. В прошлом году — в регион, прилегающий к Августовскому каналу. И вот в качестве венца этого процесса последовало решение, открывающее фактически всю страну для безвизового въезда», — рассказал Фисенко.

По словам дипломата, наша страна вправе рассчитывать на ответные шаги.

«Визовые правила ЕС установлены решением 28 государств, и довольно сложно рассчитывать на то, что они претерпят какие-то изменения в зависимости от решения Беларуси — одного из соседей ЕС. В то же время мы надеемся, что Европейским союзом это решение будет принято к сведению и последуют какие-то встречные шаги в направлении развития контактов между Беларусью и ЕС», — цитирует Фисенко БЕЛТА.

Иностранцам не нужно будет регистрироваться

Дипломат также пояснил, почему возможность безвизового въезда установлена на пять суток.

«Это именно тот срок, в течение которого иностранцу нет необходимости регистрироваться в органах внутренних дел. Таким образом, у тех иностранцев, которые будут прибывать без виз через Национальный аэропорт Минск, не будет необходимости вообще выполнять какие-то формальности: ни получать визу, ни регистрироваться», — заявил Фисенко.