Почему женщины с большой попой не только умнее, но и...

Наконец-то наука подтвердила то, что мы давно чувствовали интуитивно — женщины с большой попой умнее и здоровее, чем их плоскопопые коллеги по полу! Да, возможно эти данные идут вразрез с модой на небольшие и аккуратные ягодицы, но едва ли мода может спорить с наукой.

Ученые из Оксфорда (того самого) проанализировали данные — физические и умственные — более 16 тысяч женщин. Результат поразил сначала ученых, а вслед за ними и широкую общественность: чем больше у женщины попа, тем лучше у нее здоровье и выше интеллект.

Сначала разберемся со здоровьем. Оказывается, у женщин с выдающимися задними формами снижен уровень холестерина и глюкозы, что сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Диабет, кстати, тоже предпочитает обходить пышнопопых женщин стороной (разумеется, если женщина не вся пышная из-за неконтролируемого поедания шоколада).

Теперь про интеллект. Обладательницы пышных ягодиц могут похвастаться не только ими, но и тем, что в их организме много Омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, которые улучшают работу мозга, и, следовательно, делают обладательниц этого мозга умнее.

Так что когда девушка в следующий раз спросит «У меня большая попа в этом платье?» смело отвечай «Большая!». Надеемся, ты успеешь объяснить ей, почему большая попа это прекрасно до того, как тебя выгонят из дома.

Как большие ягодицы превратились в опасный культ

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