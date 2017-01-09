Минфин больше не будет публиковать финансовую отчетность ОАО

Минфин прекращает публикование на своем сайте данных финансовой отчетности акционерных обществ и эмитентов облигаций.

Как пояснили TUT.BY в Министерстве финансов, публикация этой информации стала невозможной с октября прошлого года, после вступления в силу нового закона о рынке ценных бумаг.

Десять лет Минфин ежеквартально публиковал у себя на сайте данные о работе нескольких тысяч предприятий, в том числе всех белорусских промышленных флагманов, позволяя журналистам и всем желающим в доступной форме подобрать необходимую информацию о прибыли и убытках предприятий, среднесписочной численности, кредитной нагрузке, сравнить итоги деятельности субъектов хозяйствования одной отрасли и т.д.

При этом новым законом о рынке ценных бумаг предписывается размещение финансовой информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, причем раз в году. Доступная в настоящее время на едином портале информация не позволяет считать ее адекватной заменой ранее публиковавшимся сводным данным.