Лукашенко приезжал в храм с неизвестной женщиной

Вероятно, она сидела в машине между Александром Лукашенко и его младшим сыном, сообщает Еврорадио.

7 января Александр Лукашенко посетил Свято-Духов кафедральный собор в Минске. Глава государства прибыл на службу на президентском "Мерседесе". Он сидел на заднем сиденье и вышел через правые двери. А из левой двери сначала вышел его младший сын Николай, а потом ― неизвестная женщина в платочке. Вероятно, она сидела в машине между Александром Лукашенко и его младшим сыном.

Неужели у белорусов наконец появилась первая леди? В официальных хрониках загадочная женщина не упоминается.

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