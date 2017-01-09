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Общество
09.01.2017
Автор видео о борьбе минчанина с ковром рассказала об обстоятельствах «боя»

В интернете появилось позитивное видео, на котором минчанин отрабатывает приемы рукопашного боя на ковре. За три дня ролик посмотрело уже более миллиона человек.

«Каждый сам выбирает способ согреться в мороз», «тут сюжетных поворотов больше, чем во всех голливудских фильмах вместе взятых за последние лет пять» — шутят люди в комментариях и даже не подозревают, что ковер мужчина так и не выбил.

Об авторе видео сообщает TUT.BY. Им оказалась минчанка Виталия Пилюгина. Есть у нее привычка: общаться по телефону и смотреть в окно. Днем 7 января она разговаривала с мамой и вдруг заметила — во двор вышел мужчина с ковром. Вот только вместо того, чтобы выбивать ковер, хозяин стал с ним бороться.

— Он стал отрабатывать приемы рукопашного боя, — вспоминает тот день Виталия. — Эта ситуация показалась мне очень позитивной, я сказала маме, что потом перезвоню, и стала снимать.

Необычную баталию Виталия записывала чуть больше 60 секунд. Само же сражение длилось минут 20, а может и дольше. Минчанка к тому времени еще раз успела набрать маму и обсудить с ней все самое важное.

— В какой-то момент мужчина куда-то отошел, потом снова пришел и продолжил бой, — улыбается собеседница. — Ковер он в итоге так и не выбивал, просто взял на плечо и унес в помещение. Скорее всего человек просто вышел потренироваться.

Мужчина на видео не сосед Виталии и в одном доме с ней не живет.

— Недалеко от моей высотки находится учебное заведение силового ведомства, рядом, насколько я понимаю, общежитие, оттуда мужчина и ковер вынес, — продолжает Виталия.

— Вечером 8 января мне написал мужчина и попросил, чтобы я не рассказывала, где было снято видео. Насколько я поняла, это был герой моего ролика. Я не хочу ему навредить, поэтому адрес и другие детали, к сожалению, сообщить не могу.

 
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